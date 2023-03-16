МИД КНР надеется на продолжение эффективной и всесторонней реализации зерновой сделки

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь отметил, что Китай готов укреплять международное сотрудничество для обеспечения мировой продовольственной безопасности

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Китай выражает надежду, что пакетное соглашение по перевозке зерна по Черному морю продолжит эффективно и всесторонне реализовываться. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать продление зерновой сделки.

"Пакетное соглашение по перевозке зерна по Черному морю является важной договоренностью, достигнутой Организацией Объединенных Наций, Россией, Турцией и Украиной после нескольких раундов переговоров. Китай надеется, что соглашение продолжит реализовываться сбалансированным, всесторонним и эффективным образом", - сказал Ван Вэньбинь.

Он отметил, что Китай готов укреплять международное сотрудничество для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи он заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН касательно обеспечения разблокирования экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.