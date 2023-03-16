Китай поддерживает усилия по зерновой сделке, учитывающие позицию каждой стороны

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин считает, что соглашение "имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности Африки и всего мира"

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают международные усилия для продвижения диалога по сделке об экспорте продовольствия с Украины и проект, который бы учитывал обеспокоенность каждой из заинтересованных сторон. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

"Китай выступает за продолжение диалога по данному вопросу между заинтересованными сторонами, наша страна поддерживает усилия по подготовке проекта, учитывающего обеспокоенность каждой из них", - сообщила она на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о том, как власти Китая могут прокомментировать продление зерновой сделки.

Шу Цзюэтин напомнила, что для достижения соответствующих договоренностей потребовалось провести серию переговоров между Россией, Турцией, Украиной и ООН. По ее словам, зерновая сделка "имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности Африки и всего мира".

Во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил ТАСС, что зерновая сделка продлена на 60 дней. По его словам, она будет пролонгироваться на тех же условиях, которые были определены ранее.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном, чтобы не допустить контрабанду оружия и исключить провокации. Кроме того, подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.