Киргизия и Таджикистан провели очередной раунд переговоров по спорным участкам на границе

Стороны подписали протокол по итогам встречи, детали которого не оглашаются

БИШКЕК, 16 марта. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана завершили очередной этап переговоров по вопросу спорных участков на границе двух государств. Об этом сообщила в четверг пресс-служба киргизского правительства.

"В соответствии с достигнутой договоренностью сторон, с 10 по 16 марта 2023 года в городе Душанбе состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам встречи подписан "соответствующий протокол". Детали этого документа не оглашаются.

"Очередная встреча состоится на территории Кыргызской Республики", - отметили в пресс-службе.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами около двух третей линии прохождения границы, остальные участки считаются спорными.

Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Последний из них произошел в начале осени 2022 года, с киргизской стороны во время столкновений тогда погибли более 60 человек.