Додон призвал оппозицию объединиться против политики Санду

По словам экс-президента Молдавии, "это единственная возможность выразить свое несогласие с творимыми Майей Санду беззакониями"

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Молдавские оппозиционные партии должны объединить усилия против политики, проводимой президентом страны Майей Санду. С таким призывом в четверг выступил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"[Президент] Майя Санду смогла расколоть оппозицию. <...> Я считаю, что на протесты, кто бы их ни проводил, нужно выходить [совместно], потому что это единственная возможность выразить свое несогласие с творимыми Майей Санду беззакониями", - написал Додон в Telegram-канале.

"Протесты, которые проходят сейчас в Молдове, - это те же протесты, с теми же лозунгами, что звучат сегодня во Франции, Испании, Германии и других странах. Это протесты с социально-экономическими требованиями", - подчеркнул он.

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власть ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо, а также был поставлен рекорд по уровню инфляции, которая впервые после 1990-х годов достигла уровня 30% в годовом выражении. Участники протестов также обвиняют власти в оказании давления на оппозицию, лидеров которой арестовывают, а оппозиционные телеканалы закрывают. Они также выражают недовольство милитаристскими заявлениями властей в контексте ситуации на Украине.