Ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, его страна оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Нынешняя ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

Щольц отметил, что ситуация на Украине, "конечно, будет центральной темой на заседании Евросовета". При этом он напомнил, что Германия оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. "И мы будем продолжать делать это до тех пор, пока необходимо", - заверил канцлер ФРГ.