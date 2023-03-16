16 марта, 08:22,
обновлено 16 марта, 08:43
Военная операция на Украине

Ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, его страна оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Нынешняя ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

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Щольц отметил, что ситуация на Украине, "конечно, будет центральной темой на заседании Евросовета". При этом он напомнил, что Германия оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. "И мы будем продолжать делать это до тех пор, пока необходимо", - заверил канцлер ФРГ. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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