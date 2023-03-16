Додон считает, что Молдавия не сможет развиваться в условиях конфронтации с Россией

Бывший президент республики считает, что она может выжить как государство при наличии доступа к дешевым энергоресурсам и рынкам сбыта своей продукции

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Молдавия не сможет развиваться при политике конфронтации с Россией, которую проводит проевропейская Партия действия и солидарности. Такое мнение в четверг выразил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Молдова выживет как государство, только если будет иметь доступ к дешевым энергоресурсам и рынкам сбыта своей продукции, а это возможно только будучи в хороших отношениях с Россией", - написал Додон в своем Telegram-канале.

"Мы видим, что европейцы поддерживают все творимые нынешними властями Молдовы беззакония. Более того, Запад насаждает нам чуждые ценности - ЛГБТ-парады и так далее. Они разрушают молдавский язык и нашу идентичность, уже начали наезд на нашу церковь. С этой точки зрения, конечно, Восток мне ближе, потому что когда мы дружили с Востоком, эти ценности у нас никто не ущемлял", - отметил он.

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки президента страны Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власть ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо, а также был поставлен рекорд по уровню инфляции, она впервые за годы независимости республики достигла уровня 30% в годовом выражении. Участники протестов также обвиняют власти в оказании давления на оппозицию, лидеров которой арестовывают, а оппозиционные телеканалы закрывают. Они также выражают недовольство милитаристскими заявлениями властей в контексте ситуации на Украине.