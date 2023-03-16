Шольц заявил, что ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что всего за восемь месяцев стране удалось стать независимой от поставок энергоресурсов из России.

"Всего за восемь месяцев мы стали независимыми от российского газа, нефти и угля", - сказал Шольц в четверг в Бундестаге. "Всего за восемь месяцев мы полностью преобразовали наше энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа", - подчеркнул он, добавив, что "никто не должен был замерзнуть".