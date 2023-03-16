В ВСУ назвали критически сложной ситуацию с поставками вооружения в Артемовск

Представитель механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" Ирина Рыбакова заявила, что в сложившихся обстоятельствах "тяжело удерживать город"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация с поставками вооружения подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название - Бахмут) критически сложная. Такое заявление сделала в четверг представитель механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" Ирина Рыбакова в эфире канала "Рада".

"Уже две недели тяжелая ситуация с дорогами в Бахмуте, это усложняет логистику и поставки оружия, это критически сложная история", - подчеркнула она, добавив, что в сложившейся ситуации "тяжело удерживать город".

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. К настоящему моменту российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.