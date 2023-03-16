16 марта, 10:04,
обновлено 16 марта, 10:21

В Польше задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России

Шестерых из них временно арестовали

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава МВД Польши Мариуш Каминьский, координирующий работу польских спецслужб.

"В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами", - заявил он. Министр выступил с утверждением, что задержанные якобы "проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки".

"Задержанные - это иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них суд постановил применить временный арест. Прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе. В отношении трех, задержанных вчера, проводятся мероприятия в прокуратуре", - добавил министр. 

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© Информационное агентство ТАСС
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