Шольц заявил о стремлении ФРГ к сближению с другими странами на фоне сотрудничества с КНР

Канцлер Германии отметил недопустимость применения силы для изменения статуса-кво в ситуации вокруг Тайваня

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг в интервью японской газете Nikkei, что власти страны продолжают сотрудничать с Китаем, стремясь при этом к развитию отношений и с другими странами.

"Мы не прекращаем отношения и продолжаем сотрудничать [с КНР], - сказал канцлер. - При этом мы хотим укреплять связи и с другими странами, чтобы не зависеть от определенных государств в вопросах функционирования цепочек поставок и рынков сбыта".

Как отмечает Nikkei, в качестве этих стран канцлер назвал Республику Корея, Индию и Японию. "Мы стремимся вывести отношения с Токио на новый уровень", - подчеркнул Шольц.

Кроме того, канцлер упомянул ситуацию вокруг Тайваня, заявив о "недопустимости применения силы для изменения статуса-кво", сообщает издание.

18 марта делегация правительства Германии во главе с Шольцем посетит Японию для участия в расширенных правительственных консультациях. В рамках этого визита также состоятся переговоры канцлера с японским премьер-министром Фумио Кисидой.