Оппозиция в Израиле проводит по всей стране протесты против судебной реформы

Несколько групп протестующих устроили шествия по крупным улицам на востоке города, другие манифестанты собрались на митинг перед зданием консульства США в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Массовые акции протеста проходят в четверг по всему Израилю, демонстранты выступают против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и намеченной им реформы судебной системы. В Тель-Авиве на оппозиционные шествия вышли тысячи манифестантов, передает корреспондент ТАСС.

С самого утра в разных районах города проходят акции различного масштаба и формата. Несколько групп протестующих устроили шествия по крупным улицам на востоке города. Еще одна группа манифестантов собралась на митинг перед зданием консульства США в Тель-Авиве.

Участники акций скандируют лозунги в защиту демократии. "Израиль - это не диктатура!" - одна из самых популярных речовок у митингующих. Местами они пытаются блокировать движение транспорта.

Ожидается, что акции протеста будут проходить до вечера. Полиция Израиля принимает повышенные меры безопасности во избежание беспорядков.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.

В среду вечером президент Израиля Ицхак Герцог обратился к согражданам в связи с протестами вокруг судебной реформы - уже вторым за две недели. В своем выступлении по телевидению он констатировал, что страна оказалась на грани острого гражданского конфликта, и призвал все стороны наладить диалог. С этой целью президент выдвинул собственный план судебной реформы, который, по его оценке, учитывает мнения всех сторон и является компромиссом. Нетаньяху и лидеры правящей коалиции отвергли это предложение, заявив, что оно не позволит достичь желаемого ими баланса между ветвями власти.