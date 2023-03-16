Мозамбик отменил для граждан России краткосрочные визы для въезда

Нововведения коснулись граждан еще 27 стран

ПРЕТОРИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Мозамбика отменили традиционные въездные визы для граждан 28 государств, включая Россию, однако желающим посетить африканскую страну необходимо за 48 часов до прибытия зарегистрироваться на специально созданной онлайн-платформе и заплатить сумму, равную $10. Об этом сообщила в четверг радиостанция Rádio Moçambique.

Отныне обладатели обычных заграничных паспортов получили право въезжать в Мозамбик без визы и находиться на национальной территории в течение 30 дней с правом продления еще на 60 дней, отмечает она. Наряду с Россией новая возможность предоставлена гражданам еще 27 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, Китая, Саудовской Аравии, США, Франции и Японии.