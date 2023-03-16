Посол ФРГ в Израиле вышел к протестующим против Нетаньяху

Штеффен Зайберт призвал все стороны к диалогу

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт вышел к протестующим против правительства Биньямина Нетаньяху, которые собрались в четверг возле здания германской дипмиссии в Тель-Авиве. Как передала государственная радиостанция Kan, дипломат заявил, что уважает их право на протест, и призвал все стороны к диалогу.

Акция израильских оппозиционеров возле посольства Германии совпала с визитом в Берлин премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого в четверг запланированы переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Вы имеете полное право протестовать, - приводит "Кан" слова посла, с которыми он обратился к митингующим. - Мы пристально следим за дебатами в Израиле, и важно, чтобы мы говорили между собой по-дружески, как это сделают сегодня премьер-министр [Нетаньяху] и канцлер [Шольц]".

Многочисленные протесты оппозиции проводятся в четверг по всему Израилю, множество акций одновременно проходят в эти часы в разных районах Тель-Авива. Помимо посольства Германии, оппозиционеры собрались перед зданием консульства США, запланированы также акции у дипмиссий Франции и Великобритании.

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.