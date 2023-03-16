16 марта, 11:19

Кабмин Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией

Кабмин Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией
Здание правительства Таиланда
© Camera_Bravo/ Shutterstock/ FOTODOM

По словам официального представителя правительства Рачаду Дханадирек, договор будет способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Таиланда одобрило проект договора об экстрадиции с Россией. Об этом в среду сообщила газета The Nation со ссылкой на официального представителя правительства Рачаду Дханадирек.

По ее словам, договор будет способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью, а его детали соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд заключил с другими странами. Соглашение об экстрадиции не требует одобрения парламента, поскольку не касается вопросов территории, экономики, общества, торговли и инвестиций Таиланда, приводит слова официального представителя издание. 

Теги:
ТаиландРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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