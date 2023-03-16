Сербия рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с США

Этому способствуют, в частности, растущий приток инвестиций американских компаний, растущий торговый обмен товарами и услугами, отметила премьер-министр Сербии Ана Брнабич

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подтвердила намерение Белграда продолжать укрепление сотрудничества с США. Соответствующее сообщение появилось в заявлении сербского правительства, опубликованного в четверг по итогам переговоров премьера с директором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Брнабич выразила благодарность агентству за помощь, которая с 2001 года "позволила осуществить значительные реформы в сербском обществе и экономике", и назвала США "крупнейшим партнером [Сербии] в сфере экспорта услуг". "Она отметила, что Сербия твердо привержена развитию сотрудничества с США. Этому способствует растущий приток инвестиций американских компаний, растущий торговый обмен товарами и услугами и традиционно значительная финансовая поддержка посредством различных программ помощи в целях развития", - говорится в заявлении правительства республики.

Президент Сербии Александар Вучич заявил ранее, что страна продолжит поддерживать "корректные отношения" с Россией, отметив при этом, что не может поклясться не вводить санкции против РФ.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отмечал, что Москва и Белград будут выстраивать взаимовыгодное стратегическое партнерство, доказывая его ценность на деле, а не на словах.