В Алжире назвали текущую мировую ситуацию возвращением к холодной войне

По словам председателя Совета нации Алжира Салеха Гуджила, страна может использовать свою позицию и место на международной арене, чтобы пытаться выстроить диалог между РФ и Украиной

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Совета нации Алжира (верхняя палата парламента) Салех Гуджил считает, что мир вернулся к холодной войне. Об этом он заявил в четверг на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Конфликт на Украине влияет не только на Европу, но и на все страны мира. Мир вернулся к холодной войне, хотя иногда она [становится] горячей", - заявил Гуджил. Он добавил, что Алжир может "использовать свою позицию и свое место на международной арене", чтобы пытаться выстроить диалог между РФ и Украиной.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в среду в Алжир с официальным визитом, который продлится до 17 марта. В рамках поездки также запланирована ее встреча с главой Национального народного собрания Алжира (нижняя палата парламента) Брахимом Бугали.