В ОДКБ заявили, что не разрабатывают планы урегулирования на таджикско-киргизской границе

По словам пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова, работа по этому вопросу между Душанбе и Бишкеком продолжается по двусторонним каналам

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не ведет разработку конкретных планов по урегулированию на границе Таджикистана и Киргизии, но в случае обращения сторон за содействием организация рассмотрит соответствующую возможность. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В секретариате организации обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию о наличии в ОДКБ "неких планов по снятию напряженности на таджикско-кыргызской границе". "Пограничная проблема между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан действительно существует. Она неоднократно обсуждалась на сессиях высшего органа - Совета коллективной безопасности, заседаниях других уставных органов Организации", - подчеркнул Зайнетдинов.

При этом он указал, что "разработка военными ведомствами государств - членов ОДКБ конкретных планов урегулирования этой проблемы не ведется". "Работа по этому вопросу между Душанбе и Бишкеком продолжается по двусторонним каналам. При этом лидеры обоих государств подтверждают безальтернативность политико-дипломатического решения, - пояснил он. - В случае обращения Кыргызской Республики и Республики Таджикистан о задействовании потенциала ОДКБ, оно будет рассмотрено в соответствии с действующими процедурами".