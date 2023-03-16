В ВСУ заявили, что не могут сбивать баллистические ракеты

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), помимо российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и Х-22, не могут сбивать баллистические ракеты, в частности, ракетно-тактического комплекса "Искандер-М", а также управляемые ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 и даже реактивные боеприпасы РСЗО "Смерч". Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" <...>. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО), такие как "Смерч", - рассказал он в интервью украинскому "24 каналу", опубликованном в четверг. - Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того, чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы также относим и зенитные управляемые ракеты С-300".

Помимо этого ВСУ не способны сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс". "Также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности", - продолжил Игнат.

Он пояснил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины может противодействовать лишь тем ракетам, которые по характеристикам возможно сбить имеющимися на вооружении комплексами. "Основные комплексы, которые у нас на вооружении: Бук-М1 и С-300", - уточнил он и указал на "критическую необходимость" в современных системах ПВО.

В качестве примера Игнат рассказал, что за все время Украина не смогла сбить ни одной сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22. Из-за скорости ракеты силы ПВО хоть и засекают ее, но физически не успевают перехватить комплексом С-300. "Для того, чтобы сбивать Х-22, Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме, то есть будет самостоятельно принимать решения без участия человека - с новейшим радаром и современной ракетой", - отметил он. Однако и это не гарантирует результат.

Ранее Игнат уже заявлял, что украинская система ПВО не способна сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и Х-22. Согласно статье газеты The Washington Post, применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами противоракетной обороны. По оценке ряда отечественных и западных экспертов, даже современные комплексы ПВО не в состоянии гарантировано сбить ракету новейшего российского комплекса.