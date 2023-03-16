Госдепартамент потребовал возвращения сербов во все институты власти в непризнанном Косове

Сербы в Косове и Метохии должны участвовать в выборах, которые пройдут в Косове 23 апреля, считает помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Сербы в Косове и Метохии должны вернуться во все институты власти и участвовать в выборах, которые пройдут в непризнанном Косове 23 апреля. Такое заявление сделал в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар по результатам своего рабочего визита в Белград.

"Мы бы хотели, чтобы сербы сразу же присутствовали во всех институтах власти [в Косове и Метохии]", - заявил Эскобар, уточнив, что сербы "должны не только участвовать в косовских выборах 23 апреля как кандидаты, но и преподаватели, полицейские и все остальные" должны присутствовать в госучреждениях непризнанного Косова.

5 ноября 2022 года сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного образования. Они пошли на такие меры после того, как власти Косова приняли решение штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные автомобильные знаки на косовские. 23 ноября после давления на премьера непризнанного Косова Альбина Курти со стороны США штрафы в отношении сербских регистрационных знаков была отменена.

14 ноября, президент непризнанного Косова Вьоса Османи назначила на 18 декабря внеочередные выборы в населенной сербами северной части автономного сербского края в муниципалитетах Северна-Митровица, Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан. На консультации по новым выборам не явились представители главной политической силы - "Сербского списка", представляющего интересы сербов в Косове и Метохии, поэтому Османи вела переговоры с искусственно созданными "сербскими партиями", которые не имеют никакой реальной поддержки сербского населения. При этом Приштина назначила на освободившиеся после выхода сербов из органов власти посты в правительстве политиков, которые на последних выборах в Косове и Метохии набрали менее 2% голосов сербов.

После протестов сербов в Косове и Метохии и давления со стороны США и ЕС Османи перенесла выборы на 23 апреля.