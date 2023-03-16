На сайте кабмина Украины появилась петиция против изгнания УПЦ из Киево-Печерской лавры

В поддержку петиции высказались 217 человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Петиция с призывом к властям Украины пересмотреть решение об изгнании из Киево-Печерской лавры представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) появилась в четверг на сайте кабинета министров страны.

В петиции отмечается, что 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом и потребовал от монахов покинуть территорию лавры к 29 марта. "Обращаемся к кабинету министров Украины с просьбой содействовать пересмотру решения о расторжении договора с мужским монастырем", - говорится в петиции, в поддержку которой с момента ее появления на сайте высказались 217 человек. Чтобы правительство рассмотрело петицию, ей нужно набрать 25 тыс. голосов в течение 90 дней.

В петиции отмечается, что, помимо монастыря, на территории Киево-Печерской лавры располагаются резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который является священноархимандритом (главой) лавры, а также Киевские духовная академия и семинария.

"Просим кабинет министров Украины встать на защиту основополагающих прав и свобод граждан Украины, ныне являющихся обитателями лавры, и провести инвентаризацию зданий, находящихся на балансе заповедника, с разработкой рекомендаций по их содержанию и уходу без выселения братии лавры во главе с ее священноархимандритом блаженнейшим митрополитом Онуфрием", - говорится в петиции.

В ней подчеркивается, что прекращение деятельности Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви, которые находятся на территории лавры, выселение студентов посреди учебного года без предоставления соответствующих помещений для их расположения "вообще за гранью морали и справедливости".