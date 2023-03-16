Семерых болельщиков арестовали за беспорядки в связи с матчем Лиги чемпионов в Неаполе

В беспорядках пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов

РИМ, 16 марта. /ТАСС/. Четыре болельщика итальянского клуба "Наполи" и трое болельщиков германского "Айнтрахта" арестованы за беспорядки, устроенные в Неаполе накануне перед началом ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает в четверг агентство АНСА, итальянские правоохранители идентифицировали всех немецких болельщиков, которые участвовали в погроме в южном итальянском городе. Болельщики поджигали автомобили и крушили витрины. Всего идентифицированы 470 немцев, 120 из которых уже отправлены на родину. На 350 немцев еще идет составление протокола в местной квестуре, уточняет агентство. В беспорядках пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

Из Германии на игру прибыли тысячи фанатов "Айнтрахта". Большая группа болельщиков "Наполи" закидала камнями автобусы с германскими болельщиками в центре Неаполя. Сообщается, что итальянские поклонники сожгли несколько автомобилей и вступили в драку с местной полицией. Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам "Айнтрахта" на посещение матча из-за угроз беспорядков. "Наполи" одержал победу со счетом 3:0.

В Италии уже были подобные прецеденты, связанные с вандализмом футбольных болельщиков. Так, в 2015 году болельщики голландского футбольного клуба "Фейенорд" разгромили центральную римскую площадь Испании перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с местной "Ромой".