NYT: США и Великобритания предоставят Украине тысячи боеприпасов

Издание отмечает, что темпы производства боеприпасов союзниками Украины сейчас не позволяют обеспечить потребности ее вооруженных сил

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания готовятся предоставить Украине тысячи единиц боеприпасов. Об этом в четверг сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США, который назвал этот шаг "отчаянным усилием" сохранить боеспособность Вооруженных сил Украины.

"Соединенные Штаты и Великобритания готовятся отправить тысячи артиллерийских снарядов и ракет НАТО и советского образца, чтобы помочь пополнить запасы для предстоящего украинского наступления", - пишет газета.

Издание отмечает, что темпы производства боеприпасов союзниками Украины сейчас не позволяют обеспечить потребности ее вооруженных сил. Поэтому Пентагон недавно предостерег Киев от их чрезмерного использования в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут).

Газета, опираясь на данные Пентагона о том, что украинские войска тратят по несколько тысяч артиллерийских снарядов в день, делает вывод, что именно наличие боеприпасов становится главным фактором, определяющим положение дел на поле боя.