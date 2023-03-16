Американский адмирал заявил, что США не стремятся сдерживать Китай

По словам Джона Акилино, власти Соединенных Штатов намерены с конкурировать с КНР

СИНГАПУР, 16 марта. /ТАСС/. Власти США не пытаются сдерживать Китай, но намерены вместо этого соревноваться с ним. Об этом заявил в четверг глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Джон Акилино.

"США не стремятся сдерживать Китай, но мы будем соревноваться с ним. И в этом соревновании мы продемонстрируем превосходство нынешнего миропорядка, основанного на принципе верховенства права, а также предоставим всем нациям возможность для полной реализации их потенциала", - сказал глава командования на мероприятии Международного института стратегических исследований, которое проходило в Сингапуре.

Адмирал подчеркнул, что для КНР есть место в существующем миропорядке. "Открытые рынки, прозрачность, свобода навигации, мирное решение конфликтов, принцип верховенства закона, права человека. Все это важно для каждого. Поэтому и для Китая найдется место в мире, где бы он, как и все мы, соблюдал правила", - заявил Акилино.

10 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сохранят прежний курс по отношению к Китаю с переизбранием Си Цзиньпина на пост председателя КНР. По его словам, президент США Джо Байден нацелен на продолжение "стратегического соперничества" с Китаем" и намерен "добиться успеха в этом соревновании". В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Цян 13 марта заявил, что экономики Китая и США слишком сильно взаимосвязаны, поэтому они должны сотрудничать, а политика сдерживания и оказания давления не принесет пользы ни одной из сторон.