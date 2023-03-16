В Марокко задержали готовившего теракт активиста ИГ

Его дело ведет Центральное бюро судебных расследований королевства

РАБАТ, 16 марта. /ТАСС/. Органы безопасности марокканского города Сафи (на атлантическом побережье страны) задержали активиста террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который готовился к осуществлению теракта, направленного на серьезное посягательство на общественный порядок. Об этом сообщило в четверг Центральное бюро судебных расследований (ЦБСР) королевства.

Задержанный предстанет перед судом по окончании следствия, которое ведет ЦБСР под надзором прокуратуры, занимающейся делами о терроризме и экстремизме.

ЦБСР было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.