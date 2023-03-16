Киев будет считать действительным украинское гражданство и после отказа от него в России

В МИД Украины заявили, что такие граждане "могут рассчитывать на защиту украинского государства"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Украина продолжит считать действительным украинское гражданство даже тогда, когда его обладатель подаст заявление о выходе из него в МВД РФ. Об этом в четверг заявил украинский МИД в ответ на принятие Госдумой соответствующего закона.

"Процедура выхода из украинского гражданства четко обозначена действующим законодательством Украины. Все владельцы украинских паспортов, которые не прошли предусмотренную украинским законодательством процедуру выхода из гражданства, остаются гражданами Украины", - говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом, на Украине продолжат считать действительным украинское гражданство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "несмотря на российское законодательство".

В МИД Украины также заявили, что такие граждане "могут рассчитывать на защиту украинского государства". Хотя на практике Киев ведет преследование жителей новых регионов РФ, о чем свидетельствуют в том числе регулярные предъявления обвинений Службой безопасности и прокуратурой.

14 марта Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Принятый закон устанавливает, что россияне, имеющие гражданство Украины, считаются не имеющими украинского гражданства со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в указанном гражданстве. При этом со дня подачи заявления эти граждане обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.