16 марта, 12:47

Гендиректор МАГАТЭ обсудил работу агентства на Украине с главой Евросовета

Рафаэль Гросси сообщил, что рассказал Шарлю Мишелю о работе по решению проблем нераспространения

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Брюссель обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем работу МАГАТЭ на Украине и вопросы нераспространения ядерного оружия.

"Продуктивный и содержательный обмен [мнениями] с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня в Брюсселе. Я поделился тем, как МАГАТЭ поддерживает украинские атомные электростанции, и [рассказал] о работе агентства по решению проблем нераспространения. Спасибо ЕС за поддержку", - написал Гросси в четверг на своей странице в Twitter.

Постоянные миссии МАГАТЭ 23 января приступили к работе на всех АЭС Украины. С сентября 2022 года наблюдатели агентства также присутствуют на Запорожской АЭС в Энергодаре. 

Теги:
УкраинаМишель, ШарльГросси, Рафаэль
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