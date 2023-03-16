Гендиректор МАГАТЭ обсудил работу агентства на Украине с главой Евросовета

Рафаэль Гросси сообщил, что рассказал Шарлю Мишелю о работе по решению проблем нераспространения

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Брюссель обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем работу МАГАТЭ на Украине и вопросы нераспространения ядерного оружия.

"Продуктивный и содержательный обмен [мнениями] с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня в Брюсселе. Я поделился тем, как МАГАТЭ поддерживает украинские атомные электростанции, и [рассказал] о работе агентства по решению проблем нераспространения. Спасибо ЕС за поддержку", - написал Гросси в четверг на своей странице в Twitter.

Постоянные миссии МАГАТЭ 23 января приступили к работе на всех АЭС Украины. С сентября 2022 года наблюдатели агентства также присутствуют на Запорожской АЭС в Энергодаре.