СМИ: Эр-Рияд и Тегеран договорились не вступать в военное противостояние друг с другом

Саудовская Аравия также обязалась не предоставлять территорию третьим странам для нападения на Иран, сообщил телеканал Al Arabiya

ДУБАЙ, 16 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Иран договорились не вступать в военное противостояние друг с другом, а также не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против интересов двух стран. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного представителя королевства.

"Обе страны взяли на себя обязательство в области обороны и безопасности, чтобы избежать военной агрессии [против друг друга] и осуществления разведывательной деятельности", - приводит телеканал слова чиновника. Он также заявил, что Саудовская Аравия и Иран пришли к общему пониманию относительно урегулирования конфликта в Йемене.

Собеседник телеканала не стал называть детали договоренностей, отметив лишь то, что Эр-Рияд и Тегеран не обсуждали проблему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Саудовская Аравия также обязалась не предоставлять свою территорию третьим странам для нападения на Иран.

"В соответствии с соглашением, саудовская территория не будет использоваться для военных операций против Ирана", - приводит телеканал слова чиновника.

Восстановление дипотношений

Саудовская Аравия уведомила союзников, включая Соединенные Штаты, о намерении восстановить дипломатические отношения с Ираном.

"Мы проинформировали наших союзников, в том числе США, прежде чем отправиться в Пекин и заключить соглашение с Ираном", - приводит телеканал слова чиновника. Он также отметил, что "Саудовская Аравия не является стороной конфликта между Западом и Китаем", а решение Эр-Рияда нормализовать отношения с Тегераном встретило поддержку среди союзников.

10 марта Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем указывалось, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

