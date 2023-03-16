Главы Минобороны Японии, Британии и Италии подтвердили партнерство в создании истребителя

В декабре 2022 года стороны достигли договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, его британский коллега Бен Уоллес и глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в ходе состоявшихся в четверг в Токио переговоров подтвердили сотрудничество трех стран в сфере разработки истребителя шестого поколения. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте японского министерства обороны.

На встрече Хамада заявил, что взаимодействие в ходе создания нового боевого самолета "станет фундаментом для разнообразного сотрудничества трех стран на годы вперед, а также внесет вклад в укрепление глобальной безопасности". В ответ Уоллес и Крозетто "подчеркнули нераздельность вопросов безопасности Европы и Азии, указав на важность Индо-Тихоокеанского региона".

Отмечается, что в переговорах также приняли участие представители японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI), британской BAE Systems и итальянской Leonardo, которые возглавили консорциум по созданию будущего истребителя. Министры обменялись с ними мнениями по поводу проекта, условившись "тесно сотрудничать на уровне правительств и предприятий для его успешной реализации к 2035 году".

В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия достигли договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. При этом оперативная совместимость с техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.