Полиция применила слезоточивый газ против анархистов после массового митинга в Афинах

Также были задействованы светошумовые гранаты

АФИНЫ, 16 марта. /ТАСС/. Греческая полиция применила в четверг слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона группы анархистов в центре Афин. Об этом сообщил телеканал ERT 1.

Стычки с полицейским спецназом произошли после того, как анархисты начали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. После этого нападавшие убежали с площади Синтагма в сторону другой столичной площади Омония. По дороге они переворачивали и поджигали мусорные баки.

Инциденты произошли после массового митинга представителей профсоюзов, левых непарламентских партий, молодежи у стен парламента Греции, проводившегося в связи с катастрофой пассажирского поезда в ночь на 1 марта в местечке Темпи у города Лариса, в которой погибли 57 человек, десятки были ранены. По оценкам полиции, в митинге в четверг приняли участие более 25 тыс. человек, которые приходили на Синтагму несколькими колоннами. Участники акции протеста требовали найти и реально наказать виновных в катастрофе поезда. Другим требованием участников манифестации было прекращение приватизации госкомпаний, обеспечение безопасности на рабочих местах.