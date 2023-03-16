Шведский парламент 22 марта примет решение о вступлении в НАТО

В парламенте отметили, что официальное одобрение этим законодательным органом является обязательным условием для вступления Швеции в военный блок

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Парламент Швеции проведет дебаты и примет решение по вопросу ратификации заявки о вступлении страны в НАТО 22 марта. Об этом законодательный орган сообщает в четверг.

Парламентский комитет по иностранным делам предложил депутатам Риксдага формально одобрить присоединение Швеции к НАТО и соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, регулирующее вопросы иммунитета и привилегий как для НАТО, так и для отдельных категорий ее персонала. Официальное одобрение парламента является обязательным условием для вступления Швеции в военный блок, подчеркивается в сообщении.

В то время как в заявке королевства на присоединение к НАТО отсутствуют какие-либо оговорки, парламентский комитет, как и правительство, исходит из того, что у Швеции, как и у других скандинавских стран, нет причин для размещения в мирное время на своей территории ядерного оружия или военных баз.

В пресс-релизе парламента говорится, что вступление в НАТО предполагает внесение определенных изменений в национальное законодательство, а именно в два закона - Закон об оперативной военной помощи и Закон об иммунитете и привилегиях в отдельных случаях. С одной стороны, это облегчит обращение за военной помощью альянса, с другой - предоставит НАТО и его национальным и иностранным представителям иммунитет и привилегии, означенные в соглашении о статусе. Закон об оперативной военной помощи должен быть поддержан как минимум тремя четвертями депутатского корпуса, поскольку речь идет о передаче полномочий другому государству.

Две парламентские партии выступают против членства в НАТО - Левая и Партия охраны окружающей среды. Они считают, что вступление в альянс означает ухудшение ситуации с политикой безопасности для Швеции и увеличивает риск того, что Швеция станет участником войн и конфликтов, которые ведут страны НАТО. Швеция должна продолжать придерживаться политики неприсоединения, полагают они.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. На сегодняшний день 28 из 30 стран блока (кроме Венгрии и Турции), ратифицировали их заявки.