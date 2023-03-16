Участники Организации тюркских государств решительно осудили недавние акции против Корана

Эти действия "оскорбляют всех мусульман и могут создать почву для новых расистских, ксенофобских и исламофобских провокаций и нападений", отмечается в итоговом коммюнике внеочередного саммита ОТГ

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Участники Организации тюркских государств (ОТГ) решительно осудили прошедшие ранее в ряде европейских стран акции с надругательством над Кораном. Об этом говорится в полученном ТАСС в четверг тексте итогового коммюнике внеочередного саммита ОТГ, который проходит в Анкаре.

"Участники самым решительным образом осудили недавние преступления на почве ненависти к нашей священной книге, священному Корану, которые оскорбляют всех мусульман и могут создать почву для новых расистских, ксенофобских и исламофобских провокаций и нападений", - говорится в документе.

В конце января разгорелся крупный скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Священную для мусульман книгу публично сжег перед зданием турецкой дипмиссии 21 января лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. Похожие акции прошли или планировались и в других странах Европы, что вызвало резкую реакцию со стороны Турции и ряда других мусульманских стран.