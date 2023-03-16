Участники Организации тюркских государств создадут общий механизм реагирования на ЧС

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Участники Организации тюркских государств (ОТГ) договорились к октябрю 2023 года подписать совместное соглашение о создании общего механизма гражданской обороны ОТГ. Об этом говорится в полученном ТАСС в четверг тексте итогового коммюнике внеочередного саммита организации, который проходит в Анкаре.

"Участники согласились с усилением сотрудничества между национальными ведомствами стран ОТГ по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями с целью эффективного, скоординированного и своевременного удовлетворения потребностей в случае возможных бедствий. Поручили соответствующим органам подписать Соглашение о создании механизма гражданской обороны Организации тюркских государств к 10-му саммиту организации, который состоится [в октябре 2023 года] в Туркестане, Казахстан", - говорится в документе.