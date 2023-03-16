16 марта, 13:50

В Великобритании чиновникам запретили использовать TikTok на служебных телефонах

По словам канцлера герцогства Ланкастерского Оливера Даудена, приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании вводит запрет на использование чиновниками на служебных мобильных устройствах социальной сети TikTok, принадлежащей китайской технологической компании ByteDance. Об этом в четверг сообщил канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, выступая в Палате общин британского парламента.

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"Мы собираемся запретить использование TikTok на правительственных устройствах. Эта мера немедленно вступит в силу. Она принята из соображений предосторожности, мы знаем, что использование TikTok носит ограниченный характер среди [чиновников] в правительстве", - заявил он. Дауден указал, что приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию. Он подчеркнул, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб.

По словам Даудена, исключения на применение TikTok чиновниками в королевстве могут быть сделаны "только в тех случаях, когда это будет необходимо по операционным причинам, все ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке с привлечением специалистов в области безопасности". "Мы укрепляем нашу безопасность разумным и пропорциональным способом", - сказал он.

Член британского правительства отметил, что решение о запрете на использование TikTok касается только рабочих телефонов, при этом чиновники по-прежнему могут использовать социальную сеть на личных смартфонах. В то же время он призвал всех пользователей мобильных устройств вне зависимости от их рода деятельности "знакомиться с политикой хранения данных каждого приложения".

Дауден подчеркнул, что теперь правительство Великобритании "переходит к системе, при которой на правительственные устройства могут загружаться только сторонние приложения, которые были одобрены" экспертами в области безопасности. "Эта система уже применяется во многих ведомствах, отныне она станет обязательной во всем правительстве", - добавил он.

Реакция TikTok

Пресс-служба TikTok в ответ на действия британских властей выразила разочарование ужесточением подхода к социальной сети. Согласно заявлению платформы, которое приводит агентство Reuters, принятый запрет основан на "фундаментально неверном понимании" работы приложения и вызван "геополитикой, в которой TikTok и миллионы пользователей в Великобритании не играют никакой роли".

В соцсети отметили, что готовы обсуждать возникшие озабоченности с правительством Соединенного Королевства, но они "должны базироваться на фактах". В заявлении говорится, что TikTok требует к себе такого же отношения, как и к другим социальным сетям.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance. 

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