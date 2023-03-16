16 марта, 15:38

Глава Минтранса Габона ушел в отставку из-за крушения парома

По предварительным официальным данным, погиб 21 человек, еще 16 пропали без вести

ПРЕТОРИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Министр транспорта Габона Брис Пелья ушел в четверг в отставку в связи с крушением в Атлантическом океане вышедшего из Либревиля парома. Об этом говорится в официальном коммюнике правительства африканской страны.

"Министр Пелья подал 16 марта прошение об отставке, - цитирует его габонский новостной портал GABONACTU. - Президент Республики Али бен Бонго Ондимба принял отставку".

Паром вышел из порта Либревиля 9 марта. Через короткое время в его трюм начала поступать вода. Капитан принял решение вернуться в порт, однако паром быстро затонул на обратном пути. Согласно все еще предварительным официальным данным, погиб 21 человек, еще 16 пропали без вести. 

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Габон
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