Украина и ЕС договорились продлить на год "транспортный безвиз"

По сведениям Министерства инфраструктуры страны, действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок продлили до 30 июня 2024 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Украина и Евросоюз договорились продлить еще на год действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в ЕС без разрешения на перевозки и не имея международного водительского удостоверения. Об этом сообщило в четверг Министерство инфраструктуры Украины в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его данным, действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок продлено до 30 июня 2024 года. Документ, подписанный в июне 2022 года, упразднил необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Украина и ЕС также освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение. Договоренность о продлении действия договоренности была достигнута на первом заседании совместного комитета по Соглашению о грузовых перевозках автомобильным транспортом между ЕС и Украиной.

"За период действия [договоренности] объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%", - приводятся в сообщении Мининфраструктуры Украины слова главы ведомства Александра Кубракова.