Комиссия ООН по расследованию на Украине выявила "незначительное число" преступлений ВСУ

Среди них, в частности, "вероятные неизбирательные нападения и два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления, когда по российским военнопленным стреляли, их ранили и подвергали пыткам"

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине выявили "незначительное число" нарушений законов ведения войны украинскими военнослужащими. Об этом говорится в заявлении, которое распространило в четверг отделение ООН в Вене.

Основной упор в документе делается на нарушениях, якобы совершенных ВС РФ, в том числе "неизбирательном ведении боевых действий". "Комиссия также задокументировала небольшое количество нарушений, совершенных украинскими вооруженными силами, включая вероятные неизбирательные нападения и два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления, когда по российским военнопленным стреляли, их ранили и подвергали пыткам", - сказано в релизе на русском языке.

Как сообщили в ООН, при подготовке доклада представители комиссии посетили 56 населенных пунктов на территории Украины и опросили 595 местных жителей, в их числе 348 женщин и 247 мужчин.

Комиссия также охарактеризовала практику эвакуации детей из зоны боевых действий на территории Украины и новых субъектов РФ как "военное преступление". В ООН мотивировали свою позицию тем, что "многие из перемещенных детей младшего возраста не смогли установить контакт со своими семьями и впоследствии могут потерять связь с ними на неопределенный срок". В организации также подчеркнули, что задержка с репатриацией гражданских лиц "может также быть приравнена к военному преступлению", и сообщили, что рассмотренные комиссией ситуации с перемещением детей якобы являются подобными нарушениями.