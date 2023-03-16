16 марта, 14:22,
обновлено 16 марта, 14:43

Премьер Франции объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в парламенте

Премьер Франции объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в парламенте
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
© EPA-EFE/ LUDOVIC MARIN/ POOL

Элизабет Борн считает эту реформу необходимой

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии предложенного правительством законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте. Соответствующее заявление она сделала в четверг, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента).

Читайте также
Мнение
Пенсионная реформа по-французски: выиграют ли профсоюзы сражение

"Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима, - сказала она. - В соответствии с параграфом 3 статьи 49 нашей конституции, мое правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект о финансировании социального страхования 2023 года с внесенными поправками координационного комитета, переданный в Национальное собрание". 

Теги:
ФранцияБорн, Элизабет
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация