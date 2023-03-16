Премьер Франции объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в парламенте

Элизабет Борн считает эту реформу необходимой

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии предложенного правительством законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте. Соответствующее заявление она сделала в четверг, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента).

"Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима, - сказала она. - В соответствии с параграфом 3 статьи 49 нашей конституции, мое правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект о финансировании социального страхования 2023 года с внесенными поправками координационного комитета, переданный в Национальное собрание".