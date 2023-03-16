16 марта, 14:53

Во Франции депутаты сорвали начало дебатов по пенсионной реформе исполнением "Марсельезы"

Многие держали в руках плакаты с лозунгами "64 года - это нет!" и "Демократия!"

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции отложила начало дебатов по пенсионной реформе из-за массового исполнения национального гимна депутатами левых политических партий.

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Парламентарии исполнили несколько куплетов "Марсельезы" - патриотической песни времен Французской революции, которая используется в качестве национального гимна. Многие держали в руках плакаты с лозунгами "64 года - это нет!" и "Демократия!".

После непродолжительного перерыва левые парламентарии продолжили петь гимн и выкрикивать лозунги - даже тогда, когда премьер страны Элизабет Борн начала свое выступление с трибуны парламента.

Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял в четверг большинством голосов финальную версию законопроекта о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет ряд льготных режимов. Если во второй половине дня в четверг законопроект поддержит Национальное собрание, он будет считаться принятым. 

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Франция
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