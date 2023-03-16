Ливийская национальная армия обнаружила уран, который МАГАТЭ объявило пропавшим

По словам представителя армии, бочки с природным ураном были найдены в 5 км от склада, где они хранились

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) в четверг объявила об обнаружении бочек с природным ураном, о пропаже которых в среду сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Согласно заявлению представителя ЛНА, "армия восстановила то количество урана, которое МАГАТЭ объявило пропавшим". Он добавил, что бочки с природным ураном были найдены в 5 км от склада, где они хранились.

По убеждению представителя ЛНА, "скорее всего, бочки были захвачены военизированными группировками из Чада, которые не знали, что в них находится".

Некоторое время назад представитель Ливийского агентства по атомной энергии заявил о готовности ливийских властей принять меры для координации действий с МАГАТЭ в связи с появившимися сообщениями о возможной пропаже нескольких тонн природного урана на одном из ливийских объектов. Представитель указал, что координация с МАГАТЭ будет проведена для организации "посещения инспекторами международного агентства соответствующего объекта".

В среду агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси сообщило, что инспекторы международного агентства выявили недостачу около 2,5 тонны урана на ливийском полигоне. Во время инспекции МАГАТЭ инспекторы "обнаружили, что отсутствуют 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, которые, согласно заявлению [Ливии], должны были находиться там", привело Reuters слова Гросси.

По его словам, МАГАТЭ проведет "дальнейшие мероприятия", чтобы установить обстоятельства вывоза и местонахождения урана. Глава агентства, по данным Reuters, выразил беспокойство потенциальными последствиями случившегося для ядерной безопасности.