16 марта, 15:31
Военная операция на Украине

Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД КНР идеи Киева по урегулированию конфликта

Глава МИД Украины добавил, что в ходе разговора он "подчеркнул важность" предложений по урегулированию конфликта, которые были выдвинуты президентом Украины Владимиром Зеленским

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом "принцип территориальной целостности" и идеи Киева по урегулированию конфликта.

"Во время моего телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом сегодня мы обсудили значение принципа территориальной целостности", - написал Кулеба в четверг на своей странице в Twitter.

Глава МИД Украины добавил, что в ходе разговора он "подчеркнул важность" предложений по урегулированию конфликта, которые были выдвинуты президентом Украины Владимиром Зеленским и которые Киев называет "формулой мира".

Ранее в четверг Министерство иностранных дел Китая сообщило о телефонном разговоре между Цинь Ганом и Кулебой. В ходе разговора глава китайской дипломатии выразил надежду, что Россия и Украина возобновят мирные переговоры, а также выразил готовность Пекина сыграть конструктивную роль для прекращения боевых действий. 

Теги:
УкраинаРоссияКитайЗеленский, Владимир АлександровичКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
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