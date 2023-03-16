Асад заявил, что террористы в Сирии напрямую управляются из США

Как отметил сирийский президент, деструктивные действия Запада способна остановить только "очень большая сила, которая может дать ему отпор"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Террористы, действующие на территории Сирии, в основном напрямую управляются Вашингтоном. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Они [Запад] не переставали этого делать. Все террористы в Сирии напрямую управляются через США, иногда через Турцию даже. Но голова, которая всем этим управляет, это США, - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, что Запад вновь начнет "подогревать" террористов, чтобы возобновить боевые действия в Сирии. - Турция - это НАТО. Она не уйдет от влияния США. Когда они перестанут это делать? Это никогда не прекратится, потому что террор - это одна из армий Запада".

Как отметил Асад, деструктивные действия Запада способна остановить только "очень большая сила, которая может дать ему отпор". "Они использовали этот террор против СССР в Афганистане раньше. Использовали этот террор на Украине, использовали в Чечне. Все это Запад поддерживал. Мое мнение заключается в том, что они будут продолжать поддерживать террор долгие годы", - резюмировал сирийский лидер.