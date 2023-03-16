Асад подчеркнул, что у него с Путиным честный диалог

Президент Сирии отметил, что впервые встретился с российским лидером 18 лет назад

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад рассказал, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным является честным и прозрачным.

Асад отметил, что впервые встретился с Путиным 18 лет назад - в 2005 году. "На том же языке, на котором мы тогда общались, мы общались и вчера. <...> У нас прозрачная беседа. В личной беседе мы так же честны друг с другом", - сказал президент Сирии в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в четверг в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим". Таким образом Асад ответил на вопрос, какие отношения складываются у него Путиным.

Накануне в Москве прошли переговоры Путина и Асада. Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в общей сложности беседа продлилась три часа.