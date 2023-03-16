Асад заявил, что у него нет "канала связи" с Зеленским

По словам президента Сирии, он "не может иметь канал связи со страной, которая признала Крым в 2014 году территорией России"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад заявил, что у него нет "канала связи" с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Он не может иметь канал связи со страной, которая признала Крым в 2014 году территорией России. Мне кажется, веревка тогда уже была обрублена", - сказал Асад в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим" в четверг.

"Скорее всего, они понимают сирийскую позицию. И поэтому он не будет рассчитывать на какие-то там каналы связи", - добавил сирийский лидер, отвечая на вопрос, пытался ли Зеленский выйти на связь с ним и потребовать осуждения действий России.