16 марта, 15:25

Асад заявил, что у него нет "канала связи" с Зеленским

По словам президента Сирии, он "не может иметь канал связи со страной, которая признала Крым в 2014 году территорией России"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад заявил, что у него нет "канала связи" с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Он не может иметь канал связи со страной, которая признала Крым в 2014 году территорией России. Мне кажется, веревка тогда уже была обрублена", - сказал Асад в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим" в четверг.

"Скорее всего, они понимают сирийскую позицию. И поэтому он не будет рассчитывать на какие-то там каналы связи", - добавил сирийский лидер, отвечая на вопрос, пытался ли Зеленский выйти на связь с ним и потребовать осуждения действий России. 

Теги:
УкраинаСирияАсад, Башар ХафезЗеленский, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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