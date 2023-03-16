СМИ: командование ВСУ понизило в должности комбата за интервью The Washington Post

The Washington Post ранее опубликовала статью, в которой говорится о том, что качество ВСУ за последний год существенно снизилось из-за потерь подготовленных военных и нехватки боеприпасов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Миргородский принял решение понизить в должности украинского офицера после его критического интервью газете The Washington Post. Об этом в четверг сообщило интернет-издание "Украинская правда".

По информации издания, командира батальона 46 отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" после интервью газете The Washington Post было решено перевести с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра. Как сообщили источники издания в 46 бригаде, в ответ на это военнослужащий написал рапорт на увольнение.

Газета The Washington Post на этой неделе опубликовала статью, в которой говорится о том, что качество ВСУ за последний год существенно снизилось из-за потерь подготовленных военных и нехватки боеприпасов. Эти факторы, как говорится в материале, вызывают сомнения в возможностях Киева провести наступательную операцию. В публикации приводятся комментарии украинского военного, который отметил острую нехватку опытных солдат.

Эта публикация вызвала широкий резонанс. Журналисты попросили прокомментировать ее представителя Администрации США, который отказался это сделать, заявив только, что Киев отправляет своих военнослужащих в западные страны для прохождения подготовки. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикацию, заверил, что США "делают все возможное для удовлетворения потребностей Украины, в том числе в боеприпасах, средствах ПВО, бронетехнике". В Киеве материал вызвал негативную реакцию. Президент Владимир Зеленский назвал суждения о слабости украинской армии ошибочными, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что подобная информация расшатывает ситуацию на Украине и не соответствует действительности.