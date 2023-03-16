В Париже сообщили о прибытии первых французских танков AMX-10 RC на Украину

Часть из них уже отправлена в зону боевых действий, отметил министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Первая партия танков AMX-10 RC прибыла на Украину, часть из них уже отправлена в зону боевых действий. Об этом сообщает в четверг газета Le Figaro со ссылкой на заявление министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

"Первые AMX-10 RC недавно прибыли на Украину. <...> Некоторые уже отправились на линию фронта", - цитирует газета слова министра, сказанные в ходе заседания комитета по обороне Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Глава оборонного ведомства не уточнил количество машин, направленных Киеву, сославшись на военную тайну. "Я изучаю вопрос о поставке второй партии. Я подготовлю ряд решений для президента республики, потому что эти танки уже поступают в распоряжение наших украинских партнеров", - добавил он.

Впервые о намерении поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC объявили в Елисейском дворце после телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. 17-тонная боевая машина разработана французской компанией Nexter и производилась с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В отличие от состоящего на вооружении ВС Франции основного боевого танка Leclerc данная машина имеет меньшую защиту и предназначена в первую очередь для разведывательных операций.

В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.