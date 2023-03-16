Асад допустил, что некоторые сирийские добровольцы воюют на Украине за Россию

По словам президента Сирии, сирийцы поддерживают российскую армию, так же как и российская армия поддержала сирийскую

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад не исключил, что некоторые сирийцы воюют на Украине на стороне России.

Президент напомнил, что, когда началась война в Сирии, там было много добровольцев, не только из числа сирийцев. "Многие прибыли, чтобы помочь сирийскому правительству. Если сирийцы-добровольцы будут помогать вам против Украины, они не придут через правительство. Они придут сами и будут это делать без указаний политического характера. Я знаю, что многие сирийцы чувствуют такое желание", - сказал он в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Не знаю, может быть, какие-то добровольцы уже там. У меня нет информации по этому поводу", - подчеркнул Асад.

По словам президента Сирии, сирийцы поддерживают российскую армию, так же как и российская армия поддержала сирийскую. Он добавил, что граждане республики прекрасно понимают, что победа России, дружеской Сирии страны, поможет сирийскому народу.

"Если твой друг сильный, ты сильный. И мы понимаем, что битва там отражается на международной арене. И сейчас это плохо на нас отражается. А если изменится международный порядок, это на нас положительно скажется, потому что улучшится ситуация на международной арене с победой России в этой битве", - указал сирийский лидер.