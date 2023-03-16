Посольство КНР назвало политически мотивированным решение Британии по TikTok

В посольстве призвали Лондон соблюдать правила рыночной экономики и принципы честной конкуренции

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Посольство Китая в Лондоне назвало политически мотивированным решение правительства Великобритании ввести запрет на использование чиновниками на служебных мобильных устройствах социальной сети TikTok, принадлежащей китайской технологической компании ByteDance. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря диппредставительства.

"Решение было принято Великобританией на основании политических мотивов, а не фактов. Оно нарушает обычную деятельность этой компании в Великобритании, подрывает доверие международного сообщества к деловой среде Великобритании и в конечном счете нанесет ущерб собственным интересам Соединенного Королевства", - отметил представитель посольства КНР.

"Мы призываем британскую сторону уважать факты, соблюдать правила рыночной экономики и принципы честной конкуренции, воздерживаться от чрезмерного использования принципа национальной безопасности и злоупотребления им, обеспечить честную, прозрачную и недискриминационную деловой среду для компаний из других стран", - добавил он.

О решении ужесточить позицию по отношению к TikTok объявил в Палате общин британского парламента канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден. Он подчеркнул, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб, так как приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance.