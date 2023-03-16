16 марта, 17:28
Военная операция на Украине

Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм, вездеходы и армейские пайки

Общая сумма литовской военной помощи с начала украинского кризиса приближается к €450 млн

ВИЛЬНЮС, 16 марта. /ТАСС/. Вильнюс поставит Киеву очередную партию военной помощи, в которую входят снаряды, транспортные средства и пайки для военнослужащих.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом в четверг в Twitter сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Новый пакет военной помощи Украине включает в себя артиллерийские снаряды калибра 155 мм, армейские вездеходы и продовольственные пайки", - говорится в тексте.

Как отметил глава оборонного ведомства, сумма военной помощи, которую Вильнюс с начала украинского кризиса направил Киеву, приближается к €450 млн. 

Теги:
УкраинаЛитваВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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