В США заявили о намерении продолжать поддерживать Украину и укреплять НАТО

При этом, как отметили в Белом доме, Вашингтон не ищет конфликта с Москвой

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Украину и укреплять сдерживание на восточном фланге НАТО, но не ищут конфликта с Россией. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы неоднократно ясно давали понять, что не ищем конфликта с Россией. Мы намерены продолжать поддерживать Украину, мы намерены укреплять наше присутствие и наши возможности по сдерживанию на восточном фланге НАТО", - сказал он.

Кирби также подчеркнул, что, несмотря на инцидент с американским беспилотником в Черном море, авиация США продолжит осуществлять полеты в международном пространстве.