Генсек ООН на фоне призывов по РФ и МАГАТЭ обеспокоен исключением стран из организаций

В организации прокомментировали инициативу Польши лишить Россию прав и привилегий в агентстве при сохранении ее обязанностей

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен возможностью исключения каких-либо стран из институтов системы всемирной организации. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС об инициативе Польши лишить Россию прав и привилегий в МАГАТЭ при сохранении ее обязанностей.

"Очевидно, решать членам МАГАТЭ, как работать организации. Это не мне комментировать. Я напомню, что мы говорили раньше - это обеспокоенность генерального секретаря касательно исключения государств-членов из международных институтов системы ООН", - сказал Дюжаррик.