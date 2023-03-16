16 марта, 16:41,
обновлено 16 марта, 17:14

Генсек ООН на фоне призывов по РФ и МАГАТЭ обеспокоен исключением стран из организаций

В организации прокомментировали инициативу Польши лишить Россию прав и привилегий в агентстве при сохранении ее обязанностей

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен возможностью исключения каких-либо стран из институтов системы всемирной организации. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС об инициативе Польши лишить Россию прав и привилегий в МАГАТЭ при сохранении ее обязанностей.

"Очевидно, решать членам МАГАТЭ, как работать организации. Это не мне комментировать. Я напомню, что мы говорили раньше - это обеспокоенность генерального секретаря касательно исключения государств-членов из международных институтов системы ООН", - сказал Дюжаррик. 

Теги:
РоссияПольшаГутерриш, Антониу
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